После встречи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и президента США Дональда Трампа в среду Бюро промышленности и безопасности Минторга США выдало лицензию компании Nvidia для продажи Китаю чипов H20, передает BAQ.KZ со ссылкой на Financial Times.

По информации, данная модель чипов была создана специально для китайского рынка. Отмечается, что решение о выдаче лицензии было принято после встречи генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга и президента США Дональда Трампа в среду.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии арестованы двое граждан КНР по обвинению в обходе экспортных ограничений США и незаконной поставке в Китай высокопроизводительных ускорителей Nvidia.

Как пишут СМИ, согласно обвинению, с октября 2022 года по июнь 2025 года подозреваемые осуществляли экспорт оборудования без необходимой лицензии от Министерства торговли США. После вступления в силу американских экспортных ограничений в отношении поставок ИИ-чипов в Китай обвиняемые зарегистрировали компанию ALX Solutions, через которую, по версии следствия, было организовано более 20 поставок чипов в Китай при участии фиктивных компаний, зарегистрированных в Малайзии и Сингапуре.