Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже по итогам торгов 27 ноября составил 516,86 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки американская валюта подешевела на 1,75 тенге, продолжив плавное снижение, наблюдаемое в последние дни.

На наличном валютном рынке Казахстана обменные пункты установили средние курсы покупки и продажи основных валют. Доллар покупают по 515–517 тенге и продают по 518–519 тенге. Стоимость евро на рынке варьируется: покупка — 597–598 тенге, продажа — 600–602 тенге. Российский рубль покупают в среднем по 6,4–6,55 тенге, а продают по 6,6–6,65 тенге.

Эксперты отмечают, что динамика обменного курса продолжает зависеть от внешних факторов, в том числе от состояния мировых валютных рынков и цен на сырьё. Торги на бирже продолжают оставаться ключевым индикатором движения курса тенге.