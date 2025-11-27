"Американец" опустился ниже 517 тенге после новых торгов
Доллар ослабел на торгах.
Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже по итогам торгов 27 ноября составил 516,86 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта подешевела на 1,75 тенге, продолжив плавное снижение, наблюдаемое в последние дни.
На наличном валютном рынке Казахстана обменные пункты установили средние курсы покупки и продажи основных валют. Доллар покупают по 515–517 тенге и продают по 518–519 тенге. Стоимость евро на рынке варьируется: покупка — 597–598 тенге, продажа — 600–602 тенге. Российский рубль покупают в среднем по 6,4–6,55 тенге, а продают по 6,6–6,65 тенге.
Эксперты отмечают, что динамика обменного курса продолжает зависеть от внешних факторов, в том числе от состояния мировых валютных рынков и цен на сырьё. Торги на бирже продолжают оставаться ключевым индикатором движения курса тенге.
