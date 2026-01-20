Американские инструкторы провели обучение казахстанских специалистов в области авиации в рамках подготовки к открытию прямых рейсов в США. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана, передает BAQ.KZ.

Семинар, посвященный вопросам осознанного поведения персонала и управлению инсайдерскими рисками в сфере авиационной безопасности, прошел в Алматы на базе Пограничной академии КНБ РК при поддержке Программы Экспортный контроль и безопасность границ (EXBS) Посольства США в партнерстве с Транспортной администрацией США (TSA).

– Обучение проводилось под руководством инструкторов учебного центра Администрации транспортной безопасности США (TSA). Семинар стал первой инициативой подобного формата в Казахстане, ориентированной на адаптацию международного опыта и лучших практик TSA к национальной системе авиационной безопасности, – говорится в сообщении КГА.

Участники семинара ознакомились с современными методами анализа угроз, инструментами оценки рисков и практиками осознанного поведения персонала, направленными на предотвращение возможных инцидентов. Особое внимание было уделено разработке планов реагирования и снижению рисков в сфере безопасности воздушных грузов.

Основной целью мероприятия стало повышение профессионального уровня специалистов и внедрение практических подходов к выявлению, оценке и минимизации угроз, включая внутренние риски, влияющие на безопасность гражданской авиации.

Проведённый семинар подчеркнул важность развития кадрового потенциала и системного подхода к управлению рисками в авиационной безопасности. В дальнейшем, с учётом планов по открытию прямых рейсов в США, стороны намерены продолжить сотрудничество и провести серию обучающих мероприятий для повышения уровня авиационной безопасности и укрепления профессиональных стандартов отрасли.

В семинаре участвовали представители Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, Авиационной администрации Казахстана, крупнейших аэропортов страны, Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, а также Пограничной академии КНБ РК.