В столице появится новая магистраль в обход Мангилик Ел

В Астане продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры. В текущем году в столице планируют отремонтировать около 50 улиц общей протяженностью порядка 60 километров, а также завершить и начать реализацию ряда крупных транспортных проектов. Об этом рассказал аким города Женис Касымбек.

Одним из ключевых проектов станет строительство нового участка проспекта Тауелсиздик от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Улы Дала. Новая восьмиполосная магистраль должна помочь перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на одни из самых загруженных дорог левого берега – проспекты Мангилик Ел и Туран.

В настоящее время ведется реализация первой очереди проекта – от проспекта Кабанбай батыра до улицы Е485. На участке уже прокладывают инженерные сети, включая водоснабжение, канализацию, электроснабжение и теплоснабжение.

Развязка на Тлендиева и Бейсековой

Продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой.

По данным акимата, работы по укладке инженерных сетей выполнены на 90 процентов. Завершены все восемь этапов монтажа, а готовность пролетного строения достигла 95 процентов. Сейчас строители занимаются устройством дорожного покрытия и благоустройством прилегающей территории.

В следующем году планируется полностью завершить монтаж пролетного строения и уложить асфальтобетонное покрытие на всей протяженности объекта, включая основные проезды и съезды.

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Строительство улицы Толе би

На улице Толе би на участке от улицы Розы Баглановой до проспекта Улы Дала уже уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, здесь установлены бордюры и частично обустроены тротуары. Работы продолжаются.

Ремонт дорог

В этом году средний ремонт проводится сразу на нескольких крупных городских магистралях.

В список вошли улица Кенесары, проспект Абая, проспект Тлендиева, улица Сакена Муканова, улица Керей Жанибек хандар, улица Ахмета Байтурсынова, улица Мухамеджана Тынышбаева и ряд других участков городской дорожной сети.

По словам Жениса Касымбека, развитие транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов города. Параллельно со строительством и ремонтом дорог в столице продолжают обновлять общественный транспорт, развивать транспортные развязки и реализовывать проекты, направленные на повышение пропускной способности улично-дорожной сети.