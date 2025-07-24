Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре внимания американских медиа, на этот раз в связи с возобновившимися публикациями о его отношениях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвинённым при жизни в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Как сообщает The New York Times, в 1992 году Трамп устроил вечеринку в своей резиденции Mar-a-Lago специально для Эпштейна, пригласив на неё девушек, участвовавших в съёмках "календаря". По данным издания, Эпштейн оказался единственным мужчиной среди гостей.

Одна из участниц вечеринки, Джилл Харт, ранее подала иск (впоследствии отклонённый судом), в котором утверждала, что Трамп приставал к ней - затащил в спальню, приставал и пытался поцеловать. По её словам, ещё одна гостья - 22-летняя девушка жаловалась, что Трамп ночью забрался к ней в кровать.

По информации NYT, Трамп и Эпштейн дружили около 15 лет, неоднократно появляясь вместе на различных мероприятиях. Один из свидетелей заявил, что видел, как Трамп в офисе Эпштейна проявлял интерес к молодой женщине, на что Эпштейн отреагировал: "Она не для тебя!".

CNN в свою очередь опубликовал архивные материалы: снимки с Эпштейном на свадьбе Трампа с актрисой Марлой Мейплс в 1993 году и видео 1999 года, где оба весело беседуют на показе Victoria’s Secret в Нью-Йорке.

На запрос CNN прокомментировать ситуацию Дональд Трамп отказался отвечать по существу. В телефонном разговоре он лишь бросил: "Вы, должно быть, шутите", несколько раз назвал CNN "фейковыми новостями" и прервал звонок.