Американские технологии очистки воды могут внедрить в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан и США рассматривают возможности совместных проектов в сфере очистки и повторного использования промышленных и минерализованных вод.
Первый заместитель председателя правления Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» Даир Ибраев посетил производственные объекты американской компании IBL Elements Inc. в штате Оклахома.
Казахстанской стороне показали весь процесс работы с водой – от анализа ее химического состава и предварительной подготовки до фильтрации, очистки и повторного использования. Отдельное направление связано с извлечением из воды ценных компонентов.
Особое внимание стороны уделили возможности адаптировать американские технологии к гидрогеологическим и производственным условиям Казахстана.
«Мы видим реальные возможности для объединения технологического опыта США и ресурсного потенциала Казахстана, а также для перехода от достигнутых договоренностей к реализации конкретных совместных проектов», – отметил Даир Ибраев.
В IBL Elements Inc. также заявили о готовности сотрудничать с Казахстаном и адаптировать свои технологические решения под условия страны.
По словам директора компании Лии Дженкинс, Казахстан обладает ресурсами и квалифицированными специалистами, необходимыми для реализации современных технологических проектов.
Самое читаемое
- Мужчина справил нужду из окна подъезда в Астане: его арестовали
- Токаев и Эрдоган обсудили развитие стратегического партнерства
- «Душил девушку в автобусе»: пожилого мужчину арестовали на 10 суток в Алматы
- От рамы до готового тепловоза: как в Астане производят локомотивы
- Камнепад произошел в горах возле Алматы: видео появилось в сети