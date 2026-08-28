Американские технологии очистки воды могут внедрить в Казахстане

Казахстан и США рассматривают возможности совместных проектов в сфере очистки и повторного использования промышленных и минерализованных вод.

Первый заместитель председателя правления Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» Даир Ибраев посетил производственные объекты американской компании IBL Elements Inc. в штате Оклахома.

Казахстанской стороне показали весь процесс работы с водой – от анализа ее химического состава и предварительной подготовки до фильтрации, очистки и повторного использования. Отдельное направление связано с извлечением из воды ценных компонентов.

Особое внимание стороны уделили возможности адаптировать американские технологии к гидрогеологическим и производственным условиям Казахстана.

«Мы видим реальные возможности для объединения технологического опыта США и ресурсного потенциала Казахстана, а также для перехода от достигнутых договоренностей к реализации конкретных совместных проектов», – отметил Даир Ибраев.

В IBL Elements Inc. также заявили о готовности сотрудничать с Казахстаном и адаптировать свои технологические решения под условия страны.

По словам директора компании Лии Дженкинс, Казахстан обладает ресурсами и квалифицированными специалистами, необходимыми для реализации современных технологических проектов.