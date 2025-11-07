Американские военные по указанию президента Дональда Трампа нанесли удар по судну в Карибском море, подозреваемому в перевозке наркотиков, передает BAQ.KZ.

Об этом 6 ноября сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, операция была проведена в международных водах, и среди американских военнослужащих пострадавших нет.

"Удары судов по наркотеррористам будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится отравление американского народа. Сегодня по указанию президента Трампа министерство войны нанесло смертельный кинетический удар по судну, принадлежащему признанной террористической организации", — отметил Хегсет в публикации в Х (бывш. Twitter).

В результате атаки погибли трое подозреваемых наркоторговцев. В Пентагоне подчеркнули, что операция направлена на пресечение незаконного оборота наркотиков и поддержание безопасности в регионе.