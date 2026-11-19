В Казахстане состоялся первый выпуск студентов, обучавшихся по программе двойного диплома Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева и Университета Аризоны (США). В этом году сразу два диплома получили 31 выпускник. О результатах международного партнёрства корреспонденту BAQ.KZ в кулуарах III Международного форума стратегических партнёров рассказал председатель правления — ректор Kozybayev University Ербол Исакаев.

Сотрудничество двух университетов началось в 2022 году по инициативе Главы государства. Тогда на программы двойного диплома поступили чуть более 40 студентов. Спустя четыре года состоялся первый выпуск по направлениям IT и биотехнологии.

По словам ректора, сегодня на шести программах двойного диплома обучаются более 470 студентов. Среди направлений — информационные технологии, биотехнология, педагогическое образование и бизнес-менеджмент. Занятия проводят казахстанские и зарубежные преподаватели.

Всего образовательными программами, реализуемыми в партнёрстве с Университетом Аризоны, охвачены более полутора тысяч студентов.

«В этом году был первый выпуск 31 выпускника именно программы двойного диплома. Образовательной программы IT и биотехнологии. Выпускники получили два диплома. Это диплом Университета Аризоны и диплом Козыбаев университета», - рассказал Ербол Исакаев.

В следующем году университет планирует вручить двойные дипломы ещё 109 выпускникам.

Все 31 выпускник первой программы, по словам ректора, трудоустроены. Часть молодых специалистов продолжила обучение в магистратуре казахстанских и зарубежных университетов.

В качестве примера Исакаев привёл выпускницу из Северо-Казахстанской области, которая окончила программу биотехнологии и получила грант на бесплатное обучение в магистратуре Университета Аризоны.

Международное партнёрство также охватывает научные исследования. Совместно с американскими специалистами казахстанские учёные разрабатывают технологии переработки серы, которая ежегодно производится в стране в объёме около четырёх миллионов тонн.

Речь идёт о получении инновационных удобрений, пластиков и использовании полимеров серы для извлечения редких и ценных металлов.

Ещё одно направление — генетические исследования. Совместно с Центром геномики Университета Аризоны учёные работают над изучением генетического наследия Казахстана.

«Мы уже провели первый этап расшифровки генома Каспийского тюленя, получены первые результаты», - сообщил ректор.

Кроме того, ведутся исследования по выведению сортов риса, устойчивых к засолению почв и засушливому климату.

По словам Ербола Исакаева, университет намерен расширить перечень совместных образовательных программ. В планах — растениеводство, медицина, химическая инженерия и пищевая индустрия.

Приоритет отдаётся специальностям, востребованным в Северо-Казахстанской области, где сосредоточена значительная часть сельскохозяйственного производства страны.

Ректор также сообщил о росте интереса к университету со стороны иностранных студентов. Среди стран, откуда приезжает молодёжь, — Китай, Индия, Пакистан, Палестина, Малайзия и Иран.

Отметим, III Международный форум стратегических партнёров проходит в Астане 18–19 ноября. Участники обсуждают развитие международного высшего образования, совместных научных проектов и подготовку специалистов.