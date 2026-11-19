Американский диплом в Петропавловске: первые 31 выпускник получили два диплома
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В Казахстане состоялся первый выпуск студентов, обучавшихся по программе двойного диплома Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева и Университета Аризоны (США). В этом году сразу два диплома получили 31 выпускник. О результатах международного партнёрства корреспонденту BAQ.KZ в кулуарах III Международного форума стратегических партнёров рассказал председатель правления — ректор Kozybayev University Ербол Исакаев.
Сотрудничество двух университетов началось в 2022 году по инициативе Главы государства. Тогда на программы двойного диплома поступили чуть более 40 студентов. Спустя четыре года состоялся первый выпуск по направлениям IT и биотехнологии.
По словам ректора, сегодня на шести программах двойного диплома обучаются более 470 студентов. Среди направлений — информационные технологии, биотехнология, педагогическое образование и бизнес-менеджмент. Занятия проводят казахстанские и зарубежные преподаватели.
Всего образовательными программами, реализуемыми в партнёрстве с Университетом Аризоны, охвачены более полутора тысяч студентов.
«В этом году был первый выпуск 31 выпускника именно программы двойного диплома. Образовательной программы IT и биотехнологии. Выпускники получили два диплома. Это диплом Университета Аризоны и диплом Козыбаев университета», - рассказал Ербол Исакаев.
В следующем году университет планирует вручить двойные дипломы ещё 109 выпускникам.
Все 31 выпускник первой программы, по словам ректора, трудоустроены. Часть молодых специалистов продолжила обучение в магистратуре казахстанских и зарубежных университетов.
В качестве примера Исакаев привёл выпускницу из Северо-Казахстанской области, которая окончила программу биотехнологии и получила грант на бесплатное обучение в магистратуре Университета Аризоны.
Международное партнёрство также охватывает научные исследования. Совместно с американскими специалистами казахстанские учёные разрабатывают технологии переработки серы, которая ежегодно производится в стране в объёме около четырёх миллионов тонн.
Речь идёт о получении инновационных удобрений, пластиков и использовании полимеров серы для извлечения редких и ценных металлов.
Ещё одно направление — генетические исследования. Совместно с Центром геномики Университета Аризоны учёные работают над изучением генетического наследия Казахстана.
«Мы уже провели первый этап расшифровки генома Каспийского тюленя, получены первые результаты», - сообщил ректор.
Кроме того, ведутся исследования по выведению сортов риса, устойчивых к засолению почв и засушливому климату.
По словам Ербола Исакаева, университет намерен расширить перечень совместных образовательных программ. В планах — растениеводство, медицина, химическая инженерия и пищевая индустрия.
Приоритет отдаётся специальностям, востребованным в Северо-Казахстанской области, где сосредоточена значительная часть сельскохозяйственного производства страны.
Ректор также сообщил о росте интереса к университету со стороны иностранных студентов. Среди стран, откуда приезжает молодёжь, — Китай, Индия, Пакистан, Палестина, Малайзия и Иран.
Отметим, III Международный форум стратегических партнёров проходит в Астане 18–19 ноября. Участники обсуждают развитие международного высшего образования, совместных научных проектов и подготовку специалистов.
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