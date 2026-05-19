Американский миссионер заразился вирусом Эбола в ДР Конго

В Демократической Республике Конго у гражданина США подтвердили заражение вирусом Эбола. Об этом сообщила миссионерская организация Serge.

Как сообщает Газета.ru, положительный тест на вариант эболавируса Бундибугио получил медицинский миссионер Питер Стаффорд, работающий в ДР Конго. Сообщается, что у него наблюдались симптомы, характерные для заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением инфекции в ДР Конго и Уганде. По данным ВОЗ, зафиксированы случаи международного распространения вируса.

В столице Уганды Кампале выявили два лабораторно подтвержденных случая заражения у людей, прибывших из Конго. Один из заболевших скончался.

ВОЗ рекомендовала странам оперативно изолировать инфицированных, отслеживать контакты заболевших и ограничить передвижение лиц, контактировавших с зараженными, на срок до 21 дня. При этом организация не советует полностью закрывать границы или вводить торговые ограничения, поскольку это может привести к росту нелегальных и неконтролируемых пересечений границ.