В США произошла вспышка листериоза, вызванного бактерией Listeria monocytogenes, которая привела к гибели шести человек и госпитализации ещё 25, передает BAQ.KZ.со ссылкой на NBC.

Как сообщает NBC со ссылкой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), случаи заболевания были зафиксированы в 18 штатах страны.

По данным ведомства, все погибшие употребляли заражённые готовые макаронные изделия, а одна женщина потеряла ребёнка в результате выкидыша, вызванного инфекцией. Всего было выявлено 27 инфицированных, из которых большинство нуждались в медицинской помощи и были доставлены в больницы.

В связи с угрозой для здоровья населения партии заражённых макаронных изделий были изъяты из продажи. FDA продолжает расследование и рекомендует гражданам быть внимательными к продуктам питания и проверять информацию о возможных заражённых партиях.