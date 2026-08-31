Американцы начали запасаться туалетной бумагой из-за пошлин Канады

Жители некоторых американских штатов начали скупать туалетную бумагу на фоне нового торгового конфликта между США и Канадой. Покупатели опасаются, что после введения новых пошлин цены на товары первой необходимости резко вырастут. Канада планирует с 8 сентября ввести ответные тарифы в размере 25–50% почти на 900 американских товаров. Под ограничения попадет и бумажная продукция, включая туалетную бумагу и сырье для производства салфеток и других средств гигиены.

США зависят от поставок бумажной продукции из Канады. Только в 2024 году американцы импортировали оттуда туалетной бумаги примерно на 328 млн долларов. В соцсетях уже распространяются предупреждения о возможном подорожании. По данным итальянского агентства ANSA, цены на некоторые товары могут вырасти до 50%.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что Оттава будет отвечать на американские пошлины «доллар за доллар».