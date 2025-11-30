Американцы установили новый рекорд по расходам в "чёрную пятницу", потратив почти 12 миллиардов долларов за один день. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, сославшись в своей социальной сети Truth Social на публикацию о покупательской активности, передаёт BAQ.KZ.

В заметке, которую процитировал американский лидер, говорится, что траты выросли более чем на 9% по сравнению с прошлым годом. Покупатели активно пользовались скидками как в розничных магазинах, так и на онлайн-платформах, обеспечив исторически высокий объем продаж.

"Американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в "чёрную пятницу", — отметил Трамп, подчеркнув рекордный уровень покупательской активности.

"Чёрная пятница" традиционно проходит в США на следующий день после Дня благодарения и считается началом сезона праздничных распродаж.