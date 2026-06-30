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Амирбек Оспанбеков покинул пост руководителя Представительства Президента в Парламенте

Сегодня 2026, 15:41
АВТОР
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Акорда Сегодня 2026, 15:41
Сегодня 2026, 15:41
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Фото: Акорда

Руководитель Представительства Президента в Парламенте Амирбек Оспанбеков освобожден от должности указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Указом Главы государства Оспанбеков Амирбек Канатбекович освобожден от должности руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

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