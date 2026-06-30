Амирбек Оспанбеков покинул пост руководителя Представительства Президента в Парламенте

Руководитель Представительства Президента в Парламенте Амирбек Оспанбеков освобожден от должности указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Указом Главы государства Оспанбеков Амирбек Канатбекович освобожден от должности руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан", – говорится в сообщении.