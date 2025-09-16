Амнистия-2025: первые заключённые в Актюбинской области вышли на свободу
Освободились уже около 50 осуждённых.
В Актюбинской области осуждённые получают освобождение и сокращение сроков наказания в рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. По данным департамента уголовно-исполнительной системы, на рассмотрение поступило 206 материалов: 62 касаются полного освобождения, 141 — сокращения срока лишения свободы.
На сегодняшний день уже 49 осуждённых полностью вышли на свободу, ещё 50 получили сокращение сроков. Остальные дела находятся на стадии рассмотрения и будут завершены до конца года. В ведомстве отмечают, что амнистия носит гуманистический характер и направлена на поддержку тех, кто встал на путь исправления. Она также призвана укрепить принципы законности и справедливости в уголовно-исполнительной системе.
