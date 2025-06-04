В Казахстане готовится масштабная амнистия в честь 30-летия Конституции страны, передает BAQ.KZ. По плану, особождение от уголовной ответственности или основного наказания коснется лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

Особое внимание уделят тем, кто не причинил ущерба или полностью его возместил, а также социально уязвимым группам.

Освобождение от наказания ожидает и осужденных за преступления средней тяжести с хорошим поведением, у которых осталось отбывать срок не более одного года.

Кроме того, для некоторых категорий предусмотрено сокращение сроков или уменьшение наказаний.

Этот шаг направлен на поддержку социальной справедливости и гуманизацию уголовного законодательства.