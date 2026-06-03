Амнистия к новой Конституции: кого освободят от наказания и штрафов

В Казахстане планируют провести комплексную уголовную и административную амнистию по случаю принятия новой Конституции. Соответствующий законопроект был представлен на заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент BAQ.KZ.

С докладом по законопроекту выступил депутат Мажилиса Абзал Куспан. Он напомнил, что 17 марта текущего года Глава государства объявил о проведении комплексной уголовной и административной амнистии.

По словам депутата, в международной практике законы об амнистии часто принимаются к знаковым историческим датам. В Казахстане данный законопроект был подготовлен совместно с Правительством.

"Это очередная демонстрация акта гуманизма со стороны нашего государства в отношении людей, которые совершили ошибки, но раскаялись и своим поведением доказали, что встали на путь исправления", – отметил Абзал Куспан.

Главное отличие предстоящей амнистии от ранее проведенных заключается в том, что впервые в стране наряду с уголовной амнистией предлагается провести и административную.

Кого коснется уголовная амнистия

В рамках уголовной амнистии предлагается прекратить уголовные дела, в том числе находящиеся на рассмотрении в судах, в отношении лиц, привлекаемых к ответственности за уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также преступления средней тяжести. Речь идет о случаях, когда преступления не повлекли причинения ущерба либо ущерб был полностью возмещен.

Также предлагается освободить от наказания осужденных за преступления, не представляющие серьезной угрозы безопасности граждан и государства. Это касается уголовных проступков, преступлений небольшой тяжести, а также преступлений средней тяжести при условии отсутствия ущерба либо его полного возмещения.

Кроме того, законопроект предусматривает сокращение неотбытого срока наказания осужденным за преступления средней тяжести – на одну вторую часть, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления.

На кого амнистия распространяться не будет

При этом амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших особо опасные преступления. В частности, речь идет о коррупционных, террористических и экстремистских преступлениях, преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытках, рецидиве преступлений, а также деяниях с повышенной степенью общественной опасности. Не подпадут под амнистию и лица, осужденные заочно.

Окончательное решение о применении амнистии будет принимать суд индивидуально в отношении каждого осужденного.

Законопроектом также предусмотрены меры по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. Эти задачи будут возложены на местные исполнительные органы.

Кому спишут административные штрафы

В рамках административной амнистии предлагается полностью освободить от административного штрафа, если правонарушение было совершено до 24:00 17 марта 2026 года, а штраф на день вступления закона в силу еще не был исполнен.

Административная амнистия может коснуться физических лиц – граждан Казахстана, индивидуальных предпринимателей, а также частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и юридических консультантов.

При этом она не будет распространяться на штрафы, наложенные судами, а также на правонарушения, представляющие угрозу безопасности граждан и государства. Отдельный перечень таких административных правонарушений определен в законопроекте.

Как отметил Абзал Куспан, принятие закона не потребует дополнительных финансовых затрат и не повлечет негативных экономических, социальных и правовых последствий.