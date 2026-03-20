Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном собрании, посвящённом принятию новой Конституции, отдельно остановился на одном из значимых для общества вопросов – амнистии. По словам Президента, в прошлом году амнистия уже была применена к гражданам, привлечённым к уголовной ответственности. Теперь рассматривается возможность продолжения этой практики и объявления амнистии по ряду уголовных и административных правонарушений, не представляющих угрозы общественной безопасности. Корреспондент BAQ.KZ проанализировал, кого может коснуться эта инициатива.

В рамках амнистии, объявленной к 30-летию Конституции, судами было рассмотрено 15 970 материалов. В результате более 2 тысяч человек были освобождены из исправительных учреждений, а сроки наказания более чем 11 тысяч осуждённых были сокращены.

Кроме того, 2 888 человек были полностью освобождены от наказания по линии пробационной службы, а сроки более чем у 7 600 человек были сокращены.

Эти показатели свидетельствуют о том, что амнистия оказала реальное влияние на общество.

Кому предназначена амнистия?

Согласно разъяснениям министра внутренних дел Ержана Саденова, амнистия может быть применена к лицам, совершившим правонарушения, не представляющие угрозы обществу, осуждённым за преступления небольшой и средней тяжести, гражданам, впервые совершившим правонарушение, лицам, состоящим на пробационном учёте, а также к социально уязвимым группам.

Что говорит депутат?

Депутат Мажилиса Мурат Абенов высказал своё мнение по предложенной Президентом инициативе амнистии. По его словам, амнистия является одним из проявлений поддержки общества со стороны государства.

Он отметил, что в случае рассмотрения закона об амнистии в Парламенте предложит смягчить наказание для граждан, привлечённых к ответственности по статье 608 Кодекса об административных правонарушениях.

По его мнению, следует уделить больше внимания не уголовному, а административному кодексу. В настоящее время у многих граждан заблокированы счета, есть те, кто лишён водительских прав. Именно таким людям, считает депутат, необходимо предоставить амнистию.

Он также заявил, что срок лишения водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения, который составляет 7 лет, можно сократить до 2 лет для уже привлечённых к ответственности граждан.

При этом депутат подчеркнул, что в будущем он не поддерживает снижение наказания по статье 608 ниже 7 лет, поскольку управление автомобилем в состоянии опьянения представляет общественную опасность. Однако, по его мнению, амнистия может быть применена к тем, кто уже оказался в подобной ситуации ранее.

Кроме того, он поднял вопрос граждан, столкнувшихся с ограничением на выезд за границу из-за административных правонарушений.

По его словам, в стране насчитывается около 1,5 миллиона человек с заблокированными счетами, и это также связано с административными правонарушениями. В этой связи он предложил пересмотреть случаи незаконной блокировки счетов и принять соответствующие решения.

Мнение экономиста

По словам экономиста Бауыржана Ыскака, влияние инициативы амнистии на экономику напрямую зависит от того, в каком формате она будет реализована.

В Казахстане амнистия часто связана с мерами по списанию долгов, штрафов, налогов или легализацией капитала. Если инициатива будет реализована, в краткосрочной перспективе возможен положительный эффект: увеличится денежный оборот, граждане начнут направлять средства не на погашение долгов, а на потребление, что даст импульс развитию торговли и сферы услуг. Также может снизиться социальное напряжение и уровень недовольства в обществе.

Однако эксперт указал и на возможные риски.

Если у граждан сформируется мнение, что долги можно не платить, так как их в будущем могут списать, это создаст риски как для банковской системы, так и для государства. Кроме того, возникает вопрос справедливости: добросовестные граждане могут почувствовать себя обманутыми, что негативно скажется на уровне доверия в обществе. Банки, в свою очередь, могут понести убытки, что приведёт к росту процентных ставок по кредитам и ужесточению требований.

По его словам, долгосрочный эффект будет зависеть от того, как часто и в каком объёме будет применяться амнистия.

Если амнистия будет носить разовый и ограниченный характер, она может дать положительный импульс экономике. В случае частого применения, напротив, это может ослабить финансовую дисциплину и снизить доверие на рынке, а также оказать косвенное давление на национальную валюту.

В целом, по мнению эксперта, амнистия способна в краткосрочной перспективе оживить экономику и облегчить положение граждан, однако в среднесрочной перспективе она несёт риски удорожания кредитов и ослабления финансовой дисциплины.

Каково значение для общества?

Инициированная Президентом амнистия является важным шагом, направленным на сохранение баланса между справедливостью и гуманизмом в обществе.

С одной стороны, строгие требования к лицам, совершившим тяжкие преступления, остаются неизменными. С другой – гражданам, совершившим правонарушения небольшой тяжести, предоставляется шанс начать с чистого листа.