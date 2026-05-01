Ребёнок застрял пальцем в железной трубе в я Карагандинскиой области
Сегодня 2026, 01:28
33Фото: МЧС РК
В Балхаше спасатели МЧС пришли на помощь маленькому ребёнку, который застрял пальцем в металлической трубе, передает BAQ.kz.
Инцидент произошёл днём. Ребёнок 2021 года рождения играл и засунул палец в узкое отверстие трубы, после чего самостоятельно освободиться уже не смог. Попытки взрослых помочь результата не дали, и на место вызвали спасателей.
На вызов оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они с помощью специального шанцевого инструмента осторожно освободили палец, не повредив ребёнка и саму руку.
Всё обошлось без травм — медицинская помощь ребёнку не потребовалась.
