Ребёнок застрял пальцем в железной трубе в я Карагандинскиой области

В Балхаше спасатели МЧС пришли на помощь маленькому ребёнку, который застрял пальцем в металлической трубе, передает BAQ.kz.

Инцидент произошёл днём. Ребёнок 2021 года рождения играл и засунул палец в узкое отверстие трубы, после чего самостоятельно освободиться уже не смог. Попытки взрослых помочь результата не дали, и на место вызвали спасателей.

На вызов оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они с помощью специального шанцевого инструмента осторожно освободили палец, не повредив ребёнка и саму руку.

Всё обошлось без травм — медицинская помощь ребёнку не потребовалась.