Осуждённые по громким уголовным делам – Карим Масимов, Куандык Бишимбаев и Арыстанбек Мухамедиулы – не смогут рассчитывать на амнистию. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил депутат Абзал Куспан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, закон об амнистии применяется не к конкретным лицам, а к определённым категориям правонарушений.

"Дело в том, что амнистия применяется, вернее, закон издается Парламентом по отношению к не ограниченному кругу лиц. Мы здесь не можем указывать конкретные фамилии, имена. Я могу сказать следующую категорию уголовных дел, которые не подпадают под амнистию. Это коррупционные – по ним у нас 624 осужденных, террористические преступления – 294 осужденных. Экстремистские статьи – 96 человек, пытки – 48 человек. Также амнистия не применяется в отношении тех лиц, которые совершили рецидив, а также преступления в составе организованной преступной группы", – пояснил депутат

Абзал Куспан подтвердил, что Масимов, Бишимбаев и Мухамедиулы не попадают под амнистию.

Заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев также исключил возможность амнистии для Бишимбаева.

"Нет, не попадёт. Всё, что связано, вот мы говорили, что только что, когда обсуждали по ДТП, депутаты задавали вопросы, говорили, что условно там же смерть по неосторожности наступила, поэтому может быть им применить амнистию. Но воля законодателя и разработчика в том, что все преступления, независимо, умышленно или неосторожно они совершены, если наступила смерть, то они не попадают под амнистию", - сказал Чиндалиев.

Напомним, Карим Масимов, бывший глава КНБ, был приговорён к 18 годам лишения свободы по обвинениям в госизмене и попытке захвата власти. Куандык Бишимбаев, экс-министр нацэкономики, получил 24 года по делу об убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Арыстанбек Мухамедиулы, бывший министр культуры, обвинялся по коррупционной статье.