На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты в первом чтении одобрили Закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров, поправки направлены на повышение эффективности правоприменительной практики и сокращение лишних бюрократических процедур.

Амнистию будут применять автоматически

Одним из главных нововведений станет цифровизация процедуры амнистии.

Законопроект предлагает ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую норму, которая позволит прекращать исполнение административных взысканий в электронном формате.

Предполагается, что реестр лиц, подпадающих под амнистию, будет формироваться автоматически через Единый реестр административных производств. Это позволит отказаться от бумажного документооборота и ускорить принятие решений.

Кроме того, сам факт принятия акта амнистии предлагается включить в перечень обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении.

Еще одна важная поправка предусматривает возможность освобождения от административного взыскания без получения отдельного согласия нарушителя или потерпевшего.

Арест за уголовные проступки пока не вернут

Поправки затрагивают и Уголовный кодекс.

До 1 января 2030 года предлагается продлить приостановление действия статьи 45 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде ареста за уголовные проступки.

Как поясняется в заключении профильного комитета, решение связано с отсутствием необходимой инфраструктуры для исполнения такого наказания. Для его полноценного применения требуется создание специальных учреждений для содержания арестованных лиц.

Изменится порядок расследования уголовных дел

Серьезный блок поправок касается Уголовно-процессуального кодекса.

Законопроект предлагает сохранить за органами досудебного расследования полномочия по составлению обвинительного акта. После этого документ, как и сейчас, будет утверждаться прокурором.

По мнению разработчиков, действующая система приводит к дублированию процессуальных документов и создает дополнительную нагрузку на органы прокуратуры.

Также предлагается уточнить требования к содержанию обвинительного акта, порядок завершения досудебного расследования, правила определения подсудности уголовных дел и права законных представителей несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.

Расширят полномочия по делам о цифровых объектах

Отдельные изменения касаются вопросов национальной безопасности.

Поправками уточняется компетенция органов национальной безопасности при расследовании дел, связанных с критически важными цифровыми объектами и инфраструктурой.

По словам Нурлана Бекназарова, принятие закона позволит ускорить рассмотрение дел, снизить административную нагрузку на государственные органы и расширить использование цифровых технологий в правоохранительной системе.

По итогам обсуждения депутаты Сената одобрили законопроект в первом чтении.