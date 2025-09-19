Казахстанский певец Ернар Садирбаев, известный как Amre, выйдет на сцену международного конкурса "Интервидение-2025" в России. Артист исполнит авторскую композицию на казахском языке "Дала таңы" ("Свет степи"), а вместе с ним выступит восьмилетняя Жасмин Кайраткызы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Амре будет исполнять композицию "Дала таңы". Её выбрали из 10 предложенных вариантов. Музыку написал сам Амре, а стихи – поэта Саята Рахымжанова. Генеральный продюсер делегации Казахстана Алтынбек Рахметов уверен, что композиция уже завоевала сердца участников.

"Они подпевают, поют мелодию этой песни. Наша задача – чтобы она стала хитом и в Казахстане, одной из ведущих патриотических песен о Родине", – отметил он.

Особенностью выступления казахстанского исполнителя станет участие восьмилетней Жасмин Кайраткызы, самой юной представительницы национальной делегации. Девочка прошла кастинг, обойдя более сотни претенденток, и обещает удивить зрителей необычным сценическим образом.

Сам Ернар признаётся, что для него это выступление – не только шанс представить Казахстан, но и возможность проверить себя на большой международной сцене.

"Мне очень интересно, как будут голосовать люди, которые, в принципе, друг с другом особо не пересекались и не работали. Обычно в странах жюри формируется из местных представителей. А здесь более 20 стран, и, мне кажется, их оценка будет более объективной", – поделился Amre.

Организаторы отмечают, что интерес к конкурсу огромен: трансляцию планируют вести на четырех континентах.

"Практически во всех странах-участницах состоится прямая трансляция либо показ в записи в течение суток. Это значит, что нашу программу смогут увидеть более 2 млрд человек", – заявила руководитель департамента по работе с участниками и делегатами "Интервидения-2025" Татьяна Селиверстова.

К слову, за победу в конкурсе будут бороться 23 исполнителя из разных стран. Финал "Интервидения-2025" состоится в эту субботу, 20 сентября, в 22:30 по времени Астаны. Прямую трансляцию покажет "Первый канал Евразия".