В Казахстане специальный налоговый режим применяют почти 1,9 млн индивидуальных предпринимателей, однако основную долю налоговых поступлений обеспечивают менее 1% из них. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, выступая на брифинге по итогам заседания Правительства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, анализ налоговой системы показывает, что около 895 млрд тенге приходится на так называемый запретительный список — это примерно 30% видов деятельности, или 316 позиций, которые обеспечивают 70% всех налоговых поступлений.

"Сегодня в Казахстане зарегистрировано более 1 904 962 индивидуальных предпринимателя, применяющих специальный налоговый режим. В предварительном проекте расширенного списка остаётся 316 видов деятельности, и его будут применять около 1 350 056 налогоплательщиков — это примерно 70% от общего числа", — пояснил Амрин.

Он отметил, что если условно запретить 70% видов деятельности, это затронет лишь 30% налогоплательщиков, но именно они формируют основную часть бюджета. Среди оставшихся категорий бизнеса — автомобильная и оптовая торговля, недропользование, финансовый сектор, профессиональные и бизнес-услуги. Особое внимание министерство уделяет структуре оказания услуг.

"Мы видим, что почти 90% всех услуг оказываются не физическим лицам, а юридическим, и это вызывает вопросы. Поэтому проводится дополнительный анализ с использованием цифровых баз данных", — отметил вице-министр.

Он также привёл данные по оборотам бизнеса. Сегодня в специальном налоговом режиме состоит 573 тысячи налогоплательщиков, и почти 300 тысяч из них не предоставляют отчётность. Из них около 140 тысяч имеют оборот до 5 млн тенге, тогда как примерно 46 тысяч налогоплательщиков — свыше 43 млн тенге.

"Это значит, что менее одного процента субъектов бизнеса обеспечивают значительную часть налоговых поступлений", — подчеркнул Амрин.

По словам министра, ведомство проводит анализ по каждому региону с учётом объёмов налоговых поступлений, количества работников и влияния реформы на экономику в целом.