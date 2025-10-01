В кулуарах Сената первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин прокомментировал последствия дробления бизнеса и объяснил, почему в ближайшие годы ожидается сокращение части субъектов малого и среднего предпринимательства, передает BAQ.KZ. По его словам, речь идёт не о реальных компаниях, а о структурах, которые возникли искусственно - ради обхода налогов и сохранения льготных режимов.

"Количество сократится, но тут важно качество сокращаемых. Причина, почему мы всё это делаем, — это дробление", — сказал Амрин.

Он отметил, что рост числа предпринимателей после 2020 года резко ускорился и показал нехарактерные для рынка темпы. В условиях пандемии количество новых индивидуальных предпринимателей должно было снизиться, однако фактически оно увеличивалось на четверть ежегодно, что стало одним из признаков массового дробления.

"До 2020 года темп роста ежегодно составлял порядка 12 процентов. А после двадцатого года, несмотря на пандемию, рост ежегодный — 24–25 процентов, то есть на четверть каждый год количество увеличилось", — подчеркнул вице-министр.

Отдельное внимание Амрин уделил структуре оборотов компаний. По данным ведомства, большинство новых субъектов регистрировались на уровне порога НДС, что позволяло оставаться в особом налоговом режиме. Такая ситуация, по словам чиновника, и стала основанием для пересмотра правил.

"Мы давали статистику: порядка 80 процентов - это до 80 миллионов тенге обороты, то есть доходят до порога НДС. Теперь мы создаём такие условия, когда будет невыгодно эти компании содержать, то есть то, что дробление идёт, происходит", — пояснил он.

В министерстве подсчитали, что именно такие структуры составляют значительную часть рынка. По словам Азамата Амрина, речь идёт о 300 тысяч организаций, которые формально существуют, все они созданы в качестве дробления.

Как сообщили в Миннацэкономики, речь идёт не о реальном сокращении малого бизнеса, а об отсеивании искусственных структур. В ведомстве рассчитывают, что ликвидация подобных компаний снизит масштабы схем дробления и приведёт к укреплению настоящего предпринимательского сектора.