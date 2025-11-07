  • 7 Ноября, 21:55

AMW 2025: Названы победители премии "ҮРКЕР"

Мы поговорили с обладателями наградных статуэток.

Сегодня, 20:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.kz Сегодня, 20:45
Сегодня, 20:45
161
Фото: BAQ.kz

В Астане подошла к концу главная медианеделя страны – Astana Media Week. Организованная уже в девятый раз, она собрала на своих площадках 1000 участников. А завершением стало вручение Национальной премии "ҮРКЕР". На ней отмечают лучших журналистов печатных, радио и интернет СМИ. В этом году конкурс проводился по 11 номинациям. Заявки прислали более 400 журналистов. Кто получил статуэтки и денежные призы в миллион тенге? Покажем в новом специальном репортаже на BAQ.kz

Самое читаемое

Наверх