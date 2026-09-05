Вулкан в Индонезии начал извергаться: власти ввели трехкилометровую запретную зону
Вулкан выбросил раскаленную лаву и пепел, при этом угрозы масштабного обрушения конуса и нового цунами пока не фиксируется.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сейсмологическую службу страны.
Извержение сопровождалось выбросами раскаленной лавы и вулканического пепла. В настоящее время вулкан находится на III уровне опасности из четырех.
Власти установили запретную зону радиусом три километра вокруг активного кратера. Жителей, рыбаков и туристов призвали не приближаться к вулкану.
По данным Геологического агентства Индонезии, нынешний вулканический конус Анак-Кракатау, сформировавшийся после извержения 2018 года, остается относительно небольшим. Специалисты считают, что на данный момент угрозы его масштабного обрушения, которое могло бы вызвать цунами, нет.
Напомним, в 2018 году обрушение части Анак-Кракатау стало причиной цунами в Зондском проливе. В результате стихийного бедствия погибли более 400 человек.
Как передает Report, ситуация вокруг вулкана остается под наблюдением индонезийских специалистов.
Самое читаемое
- Пенсионера сняли с рейса Алматы - Актау из-за запретного слова
- OpenAI представила GPT 6 Astra: первую модель, сравнявшуюся с человеческим интеллектом
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 5 сентября
- Казахстанец нашел «работу» в соцсетях и оказался за решеткой
- Какие пособия и выплаты положены лицам с инвалидностью в Казахстане