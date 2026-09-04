Казахстанец нашел «работу» в соцсетях и оказался за решеткой
20-летнего жителя другого города подозревают в распространении наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере.
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В Усть-Каменогорске сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность 20-летнего мужчины, подозреваемого в распространении наркотиков. Операция проведена в рамках ОПМ «Қарасора».
Как его вовлекли в схему
По данным полиции, молодой человек нашел в социальных сетях объявление о «работе» и согласился на предложение.
Он стал фасовщиком: по указанию куратора получал крупные партии запрещенных веществ, расфасовывал их и готовил к размещению в тайниках. В июне мужчина приехал в Усть-Каменогорск, где продолжил заниматься этой деятельностью.
Оплату за работу он получал в криптовалюте.
Что обнаружили полицейские
В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. В его рюкзаке обнаружили два свертка с веществом коричневого цвета.
При обыске квартиры, где проживал мужчина, полицейские нашли еще несколько свертков с веществами, зип-пакеты, изоленту и электронные весы.
Согласно результатам экспертизы, изъятые вещества содержали α-PVP и мефедрон общим весом более 510 граммов, а также гашиш весом более 520 граммов.
Всего из незаконного оборота изъято свыше одного килограмма наркотических и психотропных веществ.
Что грозит подозреваемому
Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело.
Полиция предупреждает, что объявления о «легком заработке» в интернете могут быть частью преступных схем. Согласие на подобную «подработку» может привести к уголовной ответственности.
Ранее был задержан алматинец, который оборудовал квартиру под выращивание "запрещенки".
Там была создана специальная система с использованием профессионального оборудования, что указывает на подготовленный характер деятельности.
Во время обыска сотрудники полиции обнаружили не только растения, но и предметы, которые могли использоваться для их выращивания, последующей обработки и упаковки. Среди изъятого – оборудование для создания необходимых условий культивирования, упаковочные материалы, электронные устройства для взвешивания, а также подготовленное растительное вещество.
В настоящее время все обнаруженные предметы и вещества переданы на исследование. Экспертам предстоит установить вид растений, их массу, наличие запрещенных компонентов и другие характеристики, имеющие значение для расследования. По итогам экспертиз и следственных мероприятий будет определена дальнейшая правовая оценка произошедшего.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела, включая возможные источники приобретения оборудования, происхождение обнаруженных веществ и возможные связи подозреваемого с незаконным оборотом наркотических средств.
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