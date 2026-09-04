В Усть-Каменогорске сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность 20-летнего мужчины, подозреваемого в распространении наркотиков. Операция проведена в рамках ОПМ «Қарасора».

Как его вовлекли в схему

По данным полиции, молодой человек нашел в социальных сетях объявление о «работе» и согласился на предложение.

Он стал фасовщиком: по указанию куратора получал крупные партии запрещенных веществ, расфасовывал их и готовил к размещению в тайниках. В июне мужчина приехал в Усть-Каменогорск, где продолжил заниматься этой деятельностью.

Оплату за работу он получал в криптовалюте.

Что обнаружили полицейские

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. В его рюкзаке обнаружили два свертка с веществом коричневого цвета.

При обыске квартиры, где проживал мужчина, полицейские нашли еще несколько свертков с веществами, зип-пакеты, изоленту и электронные весы.

Согласно результатам экспертизы, изъятые вещества содержали α-PVP и мефедрон общим весом более 510 граммов, а также гашиш весом более 520 граммов.

Всего из незаконного оборота изъято свыше одного килограмма наркотических и психотропных веществ.

Что грозит подозреваемому

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает, что объявления о «легком заработке» в интернете могут быть частью преступных схем. Согласие на подобную «подработку» может привести к уголовной ответственности.

Ранее был задержан алматинец, который оборудовал квартиру под выращивание "запрещенки".

Там была создана специальная система с использованием профессионального оборудования, что указывает на подготовленный характер деятельности.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили не только растения, но и предметы, которые могли использоваться для их выращивания, последующей обработки и упаковки. Среди изъятого – оборудование для создания необходимых условий культивирования, упаковочные материалы, электронные устройства для взвешивания, а также подготовленное растительное вещество.

В настоящее время все обнаруженные предметы и вещества переданы на исследование. Экспертам предстоит установить вид растений, их массу, наличие запрещенных компонентов и другие характеристики, имеющие значение для расследования. По итогам экспертиз и следственных мероприятий будет определена дальнейшая правовая оценка произошедшего.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела, включая возможные источники приобретения оборудования, происхождение обнаруженных веществ и возможные связи подозреваемого с незаконным оборотом наркотических средств.

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