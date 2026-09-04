Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 5 сентября

Синоптики объявили на 5 сентября штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана. В ряде регионов прогнозируются дожди, грозы и пыльные бури, сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области на юго-западе ожидается высокая пожарная опасность, на севере она сохранится. В Кокшетау также сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на юге и востоке ожидается высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. В центре сохраняется, на севере ожидается высокая пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере ожидается туман, ночью в горных районах — заморозки до 2 градусов. В Усть-Каменогорске ночью и утром также ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью и утром также прогнозируется туман.

В Алматинской области ночью в горных районах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем — небольшой дождь и гроза. Ночью в горах временами прогнозируется туман. В центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая. В Конаеве также сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау днем ожидаются небольшой дождь и гроза, ночью — туман.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются дождь и гроза.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе и севере ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на юге и в центре ожидается пыльная буря. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также прогнозируется пыльная буря, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на северо-востоке и северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе ожидаются дождь и гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Актау также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе — высокая. В Уральске днем также ожидаются дождь и гроза, сохранится высокая пожарная опасность.