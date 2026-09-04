В Казахстане действует многоуровневая система социальной поддержки лиц с инвалидностью. Она включает государственные социальные пособия, выплаты из Государственного фонда социального страхования, а также страховые выплаты в случаях, когда инвалидность связана с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием.

Сегодня государственные социальные пособия по инвалидности получают более 544 тыс. человек.

Размер пособия зависит от группы инвалидности

Одним из основных видов государственной поддержки является социальное пособие по инвалидности. Его размер зависит от установленной группы и причины инвалидности.

В 2026 году при инвалидности вследствие общего заболевания выплаты составляют:

I группа – 111 873 тенге;

II группа – 89 498 тенге;

III группа – 61 022 тенге.

При этом граждане, за которых ранее уплачивались социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, могут дополнительно получать социальную выплату по случаю утраты трудоспособности.

Размер такой выплаты рассчитывается индивидуально. При этом учитываются доход, с которого производились социальные отчисления, степень утраты общей трудоспособности и продолжительность участия в системе обязательного социального страхования.

Отдельные выплаты предусмотрены для тех, кто осуществляет уход

Дополнительная государственная поддержка предусмотрена для граждан, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью I группы.

Также ежемесячное государственное пособие выплачивается матери, отцу, усыновителю, опекуну или попечителю, воспитывающему ребенка с инвалидностью.

В 2026 году размер такой выплаты составляет 81 871 тенге в месяц.

Если инвалидность связана с работой

Для работников, инвалидность которых наступила в результате несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, либо профессионального заболевания, предусмотрены страховые выплаты.

Исходя из изложенного, в зависимости от конкретных обстоятельств государственные пособия, социальные выплаты и страховые компенсации могут предоставляться одновременно, дополняя друг друга.

Как оформить выплаты

Оформить пособие по инвалидности можно через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», портал eGov.kz, а также в проактивном формате.

После установления инвалидности гражданину направляется SMS-сообщение с предложением оформить соответствующую выплату. Для назначения пособия необходимо подтвердить свое согласие ответным сообщением.

При этом большинство необходимых сведений система получает из государственных информационных систем. Это позволяет сократить количество документов, которые необходимо предоставлять гражданину, а в некоторых случаях назначить выплату без личного обращения.

В целом, система социальной поддержки лиц с инвалидностью в Казахстане предусматривает несколько видов выплат, размер и условия назначения которых зависят от группы инвалидности, ее причины, наличия социальных отчислений и других обстоятельств.

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