Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана прогнозируют курс тенге укрепления национальной валюты до 483,3 тенге за один доллар к началу августа 2026 года, передает BAQ.KZ.

Укрепление эксперты прогнозируют на фоне возросшей геополитической премии в нефтяных котировках, роста предложения инвалюты и сохранения привлекательности тенговых инструментов.

По прогнозу аналитиков Ассоциации финансистов Казахстана, через год курс доллара может достичь 520,4 тенге. Такие ожидания связаны с постепенным снижением привлекательности тенговых активов, увеличением импорта и расширением дефицита текущего счета.

Прогноз средней стоимости нефти марки Brent на ближайший год практически не изменился и составляет 80 долларов за баррель против 80,9 доллара ранее. Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, однако увеличение добычи странами ОПЕК+ сдерживает дальнейший рост цен.

Прогноз роста ВВП на тот же период немного повышен – с 4,5% до 4,6%. Улучшение ожиданий связано с возможным смягчением финансовых условий, реализацией инфраструктурных проектов и сохранением благоприятной ситуации на сырьевых рынках.