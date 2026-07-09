Доллар продолжил дешеветь на торгах KASE

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги иностранными валютами, сообщает BAQ.KZ.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара США составил 467,41 теңге, снизившись на 0,86 тенге по сравнению с предыдущими торгами.

В то же время курс российского рубля вырос на 0,02 теңге – до 6,13 теңге.

скриншот с сайта KASE

Ранее экономист объяснил, что влияет на курс теңге. По его словам, связь теңге с нефтью стала слабее.

7 июля официальный курс американской валюты составил 472,03 тенге.