Доллар продолжил дешеветь на торгах KASE
9 Июля 2026, 16:18
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9 Июля 2026, 16:189 Июля 2026, 16:18
128Фото: Baq.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги иностранными валютами, сообщает BAQ.KZ.
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара США составил 467,41 теңге, снизившись на 0,86 тенге по сравнению с предыдущими торгами.
В то же время курс российского рубля вырос на 0,02 теңге – до 6,13 теңге.
Ранее экономист объяснил, что влияет на курс теңге. По его словам, связь теңге с нефтью стала слабее.
7 июля официальный курс американской валюты составил 472,03 тенге.
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