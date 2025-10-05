В Акмолинской области полицейские раскрыли жестокое преступление, совершённое в октябре 2002 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Убийство 23-летней давности удалось раскрыть благодаря современным методам молекулярно-генетической экспертизы.

Жертвой преступления стала 29-летняя жительница города Акколь. Женщина познакомилась на улице с незнакомым мужчиной и домой больше не вернулась. На следующий день её тело с множественными травмами обнаружили в общественном туалете недалеко от городского стадиона. Несмотря на то что в ходе первых оперативных мероприятий полицейские собрали биологические образцы предполагаемого преступника, установить его личность тогда не удалось. Расследование на долгие годы зашло в тупик.

Спустя более двух десятилетий, благодаря развитию технологий ДНК-анализа, экспертам удалось выявить генетические характеристики подозреваемого. 2 октября 2025 года 60-летний житель региона был задержан сотрудниками управления криминальной полиции при координации МВД и прокуратуры Акмолинской области.

Сейчас мужчина помещён в изолятор временного содержания, ведётся расследование. В полиции подчеркнули, что раскрытие этого преступления — пример того, что ни одно тяжкое преступление не останется безнаказанным, а работа по делам прошлых лет продолжается.