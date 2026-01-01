Анарбеков может покинуть "Кайрат"? Главный тренер отреагировал на слухи
Сегодня, 00:25
80Фото: kff.kz
В последние дни в спортивных СМИ появились слухи о возможном уходе вратаря Темирлана Анарбекова из футбольного клуба "Кайрат", передает BAQ.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz
В этой связи главный тренер команды Рафаэль Уразбахтин решил прокомментировать ситуацию и развеять все догадки.
"Анарбеков останется в команде. Официальных предложений по нему не поступало, на данный момент он наш основной вратарь", — заявил он.
