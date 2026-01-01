  • 20 Января, 01:01

Анарбеков может покинуть "Кайрат"? Главный тренер отреагировал на слухи

Сегодня, 00:25
kff.kz Сегодня, 00:25
Сегодня, 00:25
Фото: kff.kz

В последние дни в спортивных СМИ появились слухи о возможном уходе вратаря Темирлана Анарбекова из футбольного клуба "Кайрат", передает  BAQ.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz

В этой связи главный тренер команды Рафаэль Уразбахтин решил прокомментировать ситуацию и развеять все догадки.

"Анарбеков останется в команде. Официальных предложений по нему не поступало, на данный момент он наш основной вратарь", — заявил он.

