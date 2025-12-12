Вратарь алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков возглавил рейтинг лучших игроков Лиги Чемпионов по версии статистического портала SofaScore, передаёт BAQ.KZ.

Анарбеков получил среднюю оценку 8,90, опередив форварда ПСЖ Дезери Дуэ (8,50) и нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе (8,33).

На групповом этапе Анарбеков провел четыре матча, тогда как в двух играх место в воротах занимал Шерхан Калмурза.

В шестом туре против "Олимпиакоса" голкипер впервые получил капитанскую повязку. Несмотря на поражение "Кайрата" 0:1, Анарбеков был признан УЕФА лучшим игроком встречи, парировал семь ударов соперников и предотвратил несколько потенциальных голевых моментов.

Темирлан Анарбеков стал первым казахстанским игроком, возглавившим рейтинг лучших игроков Лиги Чемпионов, что подчеркивает его выдающуюся игру на международной арене.