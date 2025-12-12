Анарбеков обошел Мбаппе и стал лучшим игроком Лиги Чемпионов
Вратарь алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков возглавил рейтинг лучших игроков Лиги Чемпионов по версии статистического портала SofaScore, передаёт BAQ.KZ.
Анарбеков получил среднюю оценку 8,90, опередив форварда ПСЖ Дезери Дуэ (8,50) и нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе (8,33).
На групповом этапе Анарбеков провел четыре матча, тогда как в двух играх место в воротах занимал Шерхан Калмурза.
В шестом туре против "Олимпиакоса" голкипер впервые получил капитанскую повязку. Несмотря на поражение "Кайрата" 0:1, Анарбеков был признан УЕФА лучшим игроком встречи, парировал семь ударов соперников и предотвратил несколько потенциальных голевых моментов.
Темирлан Анарбеков стал первым казахстанским игроком, возглавившим рейтинг лучших игроков Лиги Чемпионов, что подчеркивает его выдающуюся игру на международной арене.
