Анарбеков признан лучшим вратарем сезона Лиги чемпионов

Голкипер алматинского "Кайрата" Темирлан Анарбеков вошел в символическую сборную сезона Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 по версии статистического портала Flashscore.

Казахстанский вратарь стал лучшим голкипером турнира по среднему рейтингу, набрав 7,7 балла. В символической сборной сезона он оказался рядом с такими мировыми звездами, как Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль и Вирджил ван Дейк.

Особенно примечательно, что "Кайрат" завершил выступление на последнем месте общего этапа турнира. Однако именно высокая нагрузка на вратаря позволила ему продемонстрировать свои лучшие качества и обратить на себя внимание футбольной Европы.

По данным Flashscore, в ходе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Анарбеков совершил 34 сейва. Больше спасений было только у восьми голкиперов турнира. При этом казахстанец предотвратил 4,39 ожидаемого гола, а его процент отраженных ударов составил 72,3%.

Авторы рейтинга отметили, что именно надежная игра вратаря неоднократно спасала "Кайрат" в матчах против более именитых соперников.

"Ожидал ли кто-нибудь, что Анарбеков станет самым высоко оцененным голкипером турнира? Несмотря на последнее место "Кайрата", он провел выдающийся сезон и показал, насколько важен был для своей команды", – говорится в комментарии Flashscore.

Сезон Лиги чемпионов завершился победой французского ПСЖ, который в финале оказался сильнее лондонского "Арсенала" в серии пенальти и защитил чемпионский титул. Парижане стали лишь второй командой в истории турнира после мадридского "Реала", сумевшей выиграть Лигу чемпионов два сезона подряд.

Попадание Темирлана Анарбекова в символическую сборную стало одним из самых заметных достижений казахстанского футбола на европейской арене за последние годы.