Анастасия Ананьева завоевала бронзу Азиатских игр в гребном слаломе

Казахстанская спортсменка Анастасия Ананьева завоевала бронзовую медаль Азиатских игр 2026 года в гребном слаломе.

Ананьева выступила в финале женских соревнований на каноэ и заняла третье место. Казахстанка набрала 125,85 балла.

Победительницей стала Хуан Цзюань из Китая. Серебряную медаль завоевала представительница Таиланда Атчарапорн Дуанглава.

Для сборной Казахстана эта награда стала второй в гребном слаломе на Азиаде в Аичи и Нагое.

Анастасия Ананьева является серебряным призером предыдущих Азиатских игр, которые прошли в китайском Ханчжоу.