Анастасия Ананьева завоевала бронзу Азиатских игр в гребном слаломе
30 Сентября 2026, 10:41
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30 Сентября 2026, 10:4130 Сентября 2026, 10:41
329Фото: Никита Басов
Казахстанская спортсменка Анастасия Ананьева завоевала бронзовую медаль Азиатских игр 2026 года в гребном слаломе.
Ананьева выступила в финале женских соревнований на каноэ и заняла третье место. Казахстанка набрала 125,85 балла.
Победительницей стала Хуан Цзюань из Китая. Серебряную медаль завоевала представительница Таиланда Атчарапорн Дуанглава.
Для сборной Казахстана эта награда стала второй в гребном слаломе на Азиаде в Аичи и Нагое.
Анастасия Ананьева является серебряным призером предыдущих Азиатских игр, которые прошли в китайском Ханчжоу.
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