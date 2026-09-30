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Анастасия Ананьева завоевала бронзу Азиатских игр в гребном слаломе

30 Сентября 2026, 10:41
АВТОР
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Никита Басов 30 Сентября 2026, 10:41
30 Сентября 2026, 10:41
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Фото: Никита Басов

Казахстанская спортсменка Анастасия Ананьева завоевала бронзовую медаль Азиатских игр 2026 года в гребном слаломе. 

Ананьева выступила в финале женских соревнований на каноэ и заняла третье место. Казахстанка набрала 125,85 балла.

Победительницей стала Хуан Цзюань из Китая. Серебряную медаль завоевала представительница Таиланда Атчарапорн Дуанглава.

Для сборной Казахстана эта награда стала второй в гребном слаломе на Азиаде в Аичи и Нагое.

Анастасия Ананьева является серебряным призером предыдущих Азиатских игр, которые прошли в китайском Ханчжоу.

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