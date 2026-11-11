Анастасия Городко завоевала золото международного турнира по фристайл-могулу в Австрии
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Представительница сборной Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко стала победительницей международного турнира FIS Open, который прошёл на леднике Хинтертукс в Австрии.
В женских соревнованиях казахстанская спортсменка набрала 74,04 балла и заняла первое место. Серебряным призёром стала японка Мио Тани с результатом 71,41 балла. Бронзовую медаль завоевала её соотечественница Марин Ито, набравшая 70,66 балла.
В турнире также выступили другие представительницы Казахстана. Юлия Феклистова заняла 13-е место (52,55 балла), а Юлия Мокина расположилась на 22-й строчке (25,63 балла).
В мужских соревнованиях лучшим среди казахстанцев стал Павел Колмаков, финишировавший на восьмом месте с результатом 72,34 балла. Фёдор Бугаков занял 10-е место (66,49), Максим Емельянов — 11-е (65,69), Семён Русаков — 13-е (62,60).
Даниил Коротков стал 20-м, Ильнар Ибрагимов — 21-м, Алексей Дегтярёв — 24-м, а Дмитрий Пятаков завершил соревнования на 43-й позиции.
Победителем мужского турнира стал японец Такэто Нисидзава, набравший 79,63 балла. Второе место занял Иккэй Фудзимура (78,54), третье — Рёма Хаяси (75,56). Таким образом, весь мужской пьедестал заняли представители Японии.
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