Анатомия отключения: как энергетики возвращали свет в города

14 августа Алматы, Шымкент и несколько областей юга Казахстана остались без электричества. Погасли светофоры, остановилось метро, люди стояли в пробках.

Что произошло в энергосистеме? Почему аварийный режим так быстро отразился на городах и как энергетикам удалось вернуть систему к нормальной работе? Разбираемся в анатомии вчерашнего отключения.

14:37 – начало отсчета

Единая энергосистема Казахстана работает параллельно с сетями соседей – России, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Линии электропередачи сплетают наши страны в одну структуру. Главный плюс такой связи – мгновенная взаимовыручка. Если на одной станции внезапно останавливается турбина или котел, автоматика сразу перекладывает эту нагрузку на работающее оборудование других электростанций единой сети. В часы пикового потребления Казахстан забирает небольшую часть регулировочной энергии у соседей, а позже возвращает этот объем. Такая совместная работа служит ядром стабильного электроснабжения всей республики.

В этой структуре действует жесткое правило: станции обязаны постоянно соблюдать баланс. Они вырабатывают ровно столько энергии, сколько города потребляют в эту же секунду.

В 14:37 этот баланс исчез. Удар по нашей инфраструктуре пришел извне. За границами Казахстана, на объектах соседей по Центральной Азии, внезапно остановились крупные генераторы. Сбой заставил электричество быстро перераспределяться по всем доступным путям. Значительный переток мощности из энергосистемы Казахстана в сторону соседней энергосистемы привел к перегрузке транзитной магистрали 500 кВ «Север–Восток–Юг».

Энергетики называют такое резкое увеличение перетока «набросом мощности»: нагрузка на линию быстро возрастает и превышает ее допустимую пропускную способность.

В такие секунды человек не успевает отреагировать, поэтому сеть защищает противоаварийная автоматика. Умные приборы сразу изолируют проблемный участок от остальной системы. Вчера автоматика отсекла высоковольтные линии и выделила юг Казахстана в изолированную зону. Наша защита намеренно отключила часть потребителей. Это базовый принцип: лучше временно ограничить подачу света, чем позволить сбою сжечь трансформаторы и оставить страну без электричества на долгие недели.

Почему нельзя просто нажать кнопку

Когда в квартире выбивает пробки, мы просто поднимаем тумблер в щитке. В масштабах энергосистемы так не работает.

После того как автоматика изолировала проблему, за дело берутся люди. В Национальном диспетчерском центре специалисты видят, как часть схемы гаснет на мониторах. Юг отрезан. Теперь диспетчерам системного оператора KEGOC, дежурным подстанций и сетевикам предстоит собрать магистрали заново. Министерство энергетики координирует этот процесс в режиме реального времени.

Энергетики собирают систему по законам физики, то есть диспетчеры не могут включить все линии разом. Любая ошибка вызовет рассинхронизацию частоты тока и новый удар по сетям. Поэтому специалисты действуют пошагово. Они связываются с подстанциями и командуют подать напряжение на первый высоковольтный участок. Дежурные включают выключатель. Диспетчеры смотрят на телеметрию: выдерживает ли линия нагрузку, стабильны ли параметры напряжения. Убедились, что показатели в норме – переходят к следующей магистрали.

Именно так, методично соединяя провода, специалисты заново замкнули ключевой транзит «Север-Восток-Юг» в 16:10. А уже в 16:26 они выровняли частоту и синхронизировали наши линии с энергосистемой Центральной Азии.

Инженеры уложились в два оперативных часа. Для большой энергетики это рекордные сроки. Когда похожий внешний удар со стороны Европы спровоцировал блэкаут в Турции, местные специалисты полностью восстанавливали систему трое суток. За первые два часа они смогли лишь частично подключить Анкару. Казахстанские энергетики за те же два часа успели собрать национальный транзит, а специалисты АЖК параллельно включили свыше 200 подстанций в Алматы.

Свет не вернулся сам

Дальше энергетики начали подключать сами города. Но даже когда главные высоковольтные магистрали снова заработали, нельзя было просто подать напряжение во все дома одновременно. Если разом включить обесточенные районы Алматы, Шымкента и целых областей, резкий скачок потребления спровоцирует новый удар по сетям, и система рухнет повторно.

Поэтому распределение электричества шло выверенно. Как только национальную сеть синхронизировали с соседями, диспетчеры KEGOC и инженеры региональных распределительных компаний начали поэтапно снимать ограничения.

Специалисты возвращали мегаватты точечно. Дали команду запитать одну группу городских подстанций – проверили телеметрию. Убедились, что сеть стабильно приняла и держит новую нагрузку, – переходят к следующему сектору.

Шаг за шагом энергетики возвращали к жизни жилые кварталы, заводы, метро и светофоры. Именно благодаря такой жесткой координации и строгой математике подключений к 17:00 специалисты благополучно вернули свет всем потребителям юга.

Причины и последствия

Профильным экспертам еще предстоит изучить первопричины аварии у соседей. Они разберут графики, проверят работу каждого реле и сделают технические выводы.

Но результаты работы оперативного персонала мы оцениваем уже по фактам. Инфраструктура выдержала масштабный внешний сбой. Люди за пультами управления – диспетчеры, сетевики и дежурные смены станций – отработали слаженно. Они удержали сеть под контролем, методично собрали схему заново и вернули электричество за пару часов. Это объективный показатель профессионализма тех специалистов, которые несли дежурство 14 августа.

Чтобы обезопасить южные регионы от повторения подобных аварий, страна активно наращивает собственные мощности. Сейчас заканчивается возведение новой парогазовой установки в Туркестане, а инженеры реконструируют ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы. Строительство новой линии 500 кВ «Шу–Жамбыл–Шымкент» в рамках проекта «Усиление Южной зоны» увеличит пропускную способность электросетей юга страны и позволит системе надежнее выдерживать высокие нагрузки и резкие изменения перетоков мощности.