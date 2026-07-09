Андрей Казанцев: Астана сохраняет диалог с Вашингтоном и многовекторность

Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия между Казахстаном и США в ходе своего предстоящего визита в Америку для участия в саммите G20, который состоится в конце текущего года в Майами. Об этом Президент заявил, принимая сенатора Конгресса США. Стив Дэйнс, в свою очередь, передал главе государства приветствие от Президента Дональда Трампа и поздравил казахстанского лидера с успешной реализацией масштабных политических реформ, особо отметив принятие новой Конституции. О развитии многопланового казахско-американского сотрудничества побеседовали в интервью с доктором политических наук Андреем Казанцевым.

- Андрей Анатольевич, на Ваш взгляд, какой главный политический сигнал посылает встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с сенатором Стивом Дэйнсом Вашингтону и международному сообществу?

На мой взгляд, главный политический сигнал заключается в том, что Казахстан и США подтверждают курс на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства. Особенно важно, что встреча проходит с влиятельным сенатором-республиканцем, близким к нынешней администрации США, а также на фоне подготовки к предстоящему саммиту G20. Это показывает, что Астана стремится поддерживать устойчивый политический диалог с Вашингтоном, одновременно сохраняя свою традиционную многовекторную внешнюю политику.

- Глава государства высоко оценил динамику развития многопланового сотрудничества между Казахстаном и США. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул готовность к дальнейшему углублению партнёрства. Какие направления двусторонних отношений сегодня, по Вашему мнению, обладают наибольшим потенциалом?

Я думаю, сегодня наибольший потенциал имеют три направления. Во-первых, это привлечение американских инвестиций в критически важные отрасли – энергетику, добычу и переработку стратегических минералов, а также цифровую инфраструктуру (прежде всего, искусственный интеллект и всё, что связано с его внедрением в жизнь). Во-вторых, развитие транспортно-логистического сотрудничества, включая Средний коридор. В-третьих, расширение взаимодействия в сфере высоких технологий, образования и инноваций. Именно эти направления наиболее соответствуют долгосрочным интересам как Казахстана, так и США. При этом для Астаны принципиально важно, что ни одно из этих направлений не противоречит интересам других ключевых партнёров Казахстана, и, следовательно, не нарушает основную идею многовекторной внешней политики.

- Президент Токаев отметил важность качественной реализации двусторонних соглашений, подписанных в ходе его визита в США в ноябре прошлого года. Насколько значимо, что стороны переходят от политических деклараций к практической реализации совместных проектов?

Это очень значимо, потому что зрелость стратегического партнёрства определяется не количеством заявлений, а способностью превращать договорённости в конкретные проекты. Для Казахстана это означает новые инвестиции, технологии и диверсификацию внешнеэкономических связей. Администрация Трампа, в свою очередь, делает своим приоритетом в Центральной Азии именно экономическое сотрудничество. Поэтому практическая реализация соглашений переводит казахско-американские отношения на более устойчивый и прагматичный уровень.

- Сенатор Стив Дэйнс высоко оценил политические реформы в Казахстане и отдельно отметил новую Конституцию. Насколько подобные оценки со стороны влиятельных американских политиков способны укрепить доверие к РК среди инвесторов и деловых кругов США, а также других партнёров нашей страны?

Такие оценки имеют серьёзное значение, потому что для иностранных инвесторов важны не только экономические показатели (то есть, сколько они могут заработать), но и защита инвестиций (грубо говоря, не потеряют ли они деньги в этой стране). В частности, для бизнеса решающими остаются предсказуемость политики, устойчивость государства, защита инвестиций, качество административного регулирования и судебной системы. Высказывания сенатора можно считать дополнительным сигналом доверия, который может повлиять на инвесторов в положительную для экономики Казахстана сторону.

- Президент Казахстана намерен принять участие в саммите G20 в Майами. Каким образом встреча на высшем уровне отразится на уровне взаимодействия РК и США и как повлияет на политический вес Казахстана?

Этот визит – возможность вывести казахстанско-американский диалог на более высокий политический уровень. Такие встречи позволяют не только согласовать позиции по ключевым международным вопросам, но и придать дополнительный импульс реализации инвестиционных и экономических проектов.

Для самого Казахстана участие в саммите G20 подчеркнёт его растущую роль как одного из наиболее влиятельных государств Центральной Азии и ответственного партнёра, способного вести конструктивный диалог с ведущими мировыми державами. Это также укрепит международный политический вес страны и её репутацию как государства, проводящего сбалансированную и многовекторную внешнюю политику.