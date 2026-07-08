NASA объявило набор добровольцев для нового этапа программы CHAPEA, в рамках которой участникам предстоит почти год прожить в условиях, максимально приближенных к будущей экспедиции на Марс, передает BAQ.KZ со ссылкой на nasa.gov.

Добровольцев поселят в специальном жилом модуле, где они будут жить в условиях длительной изоляции, ограниченных ресурсов и замкнутого пространства. Начало новой симуляции запланировано не ранее августа 2027 года. Эксперимент пройдет в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

Кто может принять участие

Подать заявку могут только граждане США и обладатели грин-карты. Кандидатам предстоит пройти несколько этапов отбора, включая медицинское обследование, физические испытания, психологическую оценку и профессиональную подготовку.

В NASA отмечают, что ищут людей, которые умеют работать в команде, способны сохранять работоспособность в стрессовых условиях и готовы провести длительное время практически без контакта с внешним миром.

Зачем нужен этот эксперимент

Главная задача проекта – понять, как длительная изоляция влияет на физическое и психологическое состояние человека. Полученные данные помогут подготовить экипажи к будущим полетам на Луну и Марс, а также усовершенствовать системы жизнеобеспечения и организацию работы космических миссий.

Программа CHAPEA является частью подготовки NASA к дальним космическим экспедициям. Параллельно агентство продолжает реализацию лунной программы Artemis. В 2027 году NASA рассчитывает испытать пилотируемые лунные посадочные модули, разработанные компаниями SpaceX и Blue Origin, что станет одним из этапов подготовки к первой пилотируемой миссии на Марс.

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