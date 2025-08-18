В южной столице Казахстана стартовал фестиваль "Алматы – молодежная столица тюркского мира 2025". Как известно, этот статус был присвоен Алматы по согласованию стран-участниц Организации тюркских государств, а решение объявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на неформальном саммите ОТГ в Будапеште. Этот выбор, по мнению руководителя российского аналитического бюро "Стан-Центр" Андрея Выползова, символичен: именно Казахстан стал одним из создателей современной тюркской интеграции и сегодня демонстрирует пример того, как молодежь можно сделать движущей силой развития государства и региона. О роли Казахстана в молодежной повестке тюркского мира и значении этого события BAQ.KZ попросил эксперта поделиться мнением в интервью.

— Андрей Александрович, какое значение имеет присвоение Алматы статуса молодежной столицы тюркского мира в 2025 году? И что этот выбор отражает в контексте роли Казахстана в ОТГ?

— Звание "Молодёжная столица тюркского мира", как известно, переходящее из года в год. Конечно, отрадно, что южная столица Казахстана стала в этом году ещё и "молодёжной" для большого тюркского мира. Казахстан, безусловно, заслужил. Как никак, он стоял у истоков современной Организации тюркских государств. Напомню, в далёком уже 1993 году именно в тогдашней Алма-Ате было подписано соглашение о создании Международной организации тюркской культуры, которая объединила тюркские страны и регионы в сфере под именем "Вечное".

Ясно, что Организация тюркских государств давно уже вышла за рамки одной только культуры. В мае этого года в Будапеште на неформальном саммите ОТГ Касым-Жомарт Токаев называл вызовы, которые нужно преодолеть, объединив усилия. И эти вызовы в промышленной кооперации, в логистике, в цифровизации. Таким образом, для меня очевидно, что в Организации тюркских государств Казахстан - как рыба в воде.

— Можно ли говорить, что Казахстан использует культурно-образовательные проекты как инструмент "мягкой силы" в тюркском и более широком международном пространстве?

— Я могу судить только по "мягкой тюркской силе" Казахстана в России, в тех регионах, где проживают широко понимаемые тюрки. А таких человек, принадлежащих к тюркской общности, в России по официальным данным не менее 15 миллионов человек. Движение, безусловно, есть. Например, через считанные дни у нас в России, конкретно в Омске, заработает первый иностранный вуз, и это вуз — Казахский национальный университет имени аль-Фараби. На мой взгляд, этот первый образовательный опыт является примером развития в том числе тюркского добрососедства. И стесняться этого в России не надо.

Вообще, здесь, на мой взгляд, уместно "лирическое отступление". Поскольку Россия не входит в Организацию тюркских государств, то у нас в диванной экспертной среде принято, в лучшем случае, не замечать эту организацию. В худшем — выискивать подводные камни, о которых должна разбить себе коленки Россия. Но, мне кажется, России ничего не мешает вступить в ОТГ. На секундочку, российский Алтай —общепризнанная историческая колыбель тюркского мира. Конечно, для меня совершенно ясны политические риски, но на то у нас и двуглавый орёл, смотрящий как на запад, так и на восток, на тюрков.

— Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность вовлечения молодежи в социальную, политическую и экономическую жизнь страны. Действуют образовательные программы, предпринимательские проекты, квоты в мажилис и маслихаты и Президентский молодежный кадровый резерв. Как вы считаете, может ли опыт Казахстана быть полезным для других государств ОТГ в рамках молодежной политики?

— Этот опыт универсальный, мировой, но тот руководитель, кто смело делает ставку на молодых, однозначно, вызывает уважение. Токаев — яркий пример политика высшего ранга, который следует принципу, как в известной песне — "Молодым везде у нас дорога". При этом, немаловажно иметь в виду то, что в Казахстане к "молодизации" приводят объективные причины. Как известно, в вашей стране — довольно-таки фундаментальный "молодёжный навес". По-моему, 60% населения стран родилось после 1991 года. Такую силищу надо направлять в созидательное русло. И в этом ключе опыт Токаева необходимо изучать тем странам, где зафиксированы такие же демографические всплески.

— Что вы думаете о развитии Организации тюркских государств за последние годы? Можно ли сказать, что ОТГ постепенно выходит за рамки культурного и исторического единства, превращаясь в политико-экономический союз?

— Я бы аккуратно относился к политико-экономической составляющей ОТГ. Для меня эта организация — всё же больше про духовное родство. У духовности нет границ, а в политике есть.

— Какие сферы экономического взаимодействия между странами ОТГ, на ваш взгляд, имеют наибольший потенциал сегодня, учитывая инициативы, которые продвигает президент Касым-Жомарт Токаев?

— Как я уже выше обозначал, на первое место сегодня выходит логистическая интеграция, выстраивание новой транспортной конфигурации на евразийском континенте. Здесь самой географией предписано сотрудничество тюркских государств. Но опять же — такие масштабные проекты, на мой взгляд, долгосрочны и успешны во взаимодействии с Россией. Как говорил поэт: "Да, азиаты — мы!".