Андриан Елемесов освобожден от должности посла Казахстана на Кубе
Соответствующий указ подписал Президент Казахстана.
31 Октября 2026, 11:45
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31 Октября 2026, 11:4531 Октября 2026, 11:45
165Фото: Akorda.kz
Андриан Копмагамбетович Елемесов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Куба. Об этом говорится в указе Главы государства.
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