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Андриан Елемесов освобожден от должности посла Казахстана на Кубе

Соответствующий указ подписал Президент Казахстана.

31 Октября 2026, 11:45
АВТОР
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Akorda.kz 31 Октября 2026, 11:45
31 Октября 2026, 11:45
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Фото: Akorda.kz

Андриан Копмагамбетович Елемесов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Куба. Об этом говорится в указе Главы государства.

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