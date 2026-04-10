В новом отчете «Failing the Fix 2026» оценили, насколько легко ремонтировать популярные смартфоны и ноутбуки. Результаты оказались не в пользу Apple и Samsung, передает BAQ.kz.

Согласно исследованию, лидером среди производителей смартфонов стала Motorola с оценкой B+. На втором месте — Google (C-).

Samsung получил низкую оценку D, а Apple оказалась на последнем месте с худшим результатом — D-.

Эксперты отмечают, что современные смартфоны часто сложно разобрать и отремонтировать. Это делает их фактически «одноразовыми» после поломки.

Основные проблемы — ограниченный доступ к запчастям, сложная разборка и программные ограничения, которые мешают стороннему ремонту.

При этом новые европейские стандарты начали учитывать срок поддержки обновлений, доступность деталей и сложность замены, например, батареи.

Для пользователей это означает простую вещь:

чем хуже ремонтопригодность, тем быстрее устройство придется менять и тем больше расходов.

Эксперты советуют обращать внимание не только на характеристики, но и на возможность ремонта — это напрямую влияет на срок службы устройства и ваши деньги.