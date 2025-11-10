Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась впечатлениями после визита в прифронтовые районы Украины, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Она столкнулась там с постоянной угрозой ударов дронов.

В Instagram она описала, как звуки легкого жужжания в небе — местные называют это "человеческим сафари" — становятся частью повседневной жизни людей, которых дроны выслеживают и терроризируют.

Был момент, когда нам пришлось остановиться и ждать, пока дрон пролетит над нами, — написала Джоли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie)

Во время визита актриса находилась в защитном снаряжении и всего несколько дней проводила на местах, включая пребывание с детьми в бомбоубежищах. Она побывала в Херсоне и Николаеве, встретилась с семьями из прифронтовых районов, где школы и больницы были перенесены в укреплённые подземные убежища. Джоли отметила, что это было тяжело видеть.

Актриса также напомнила о страданиях людей в других горячих точках мира, включая Судан и сектор Газа, подчеркнув необходимость международного внимания к жертвам конфликтов.