Анджелина Джоли пряталась от дронов во время визита в Украину
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась впечатлениями после визита в прифронтовые районы Украины, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Она столкнулась там с постоянной угрозой ударов дронов.
В Instagram она описала, как звуки легкого жужжания в небе — местные называют это "человеческим сафари" — становятся частью повседневной жизни людей, которых дроны выслеживают и терроризируют.
Был момент, когда нам пришлось остановиться и ждать, пока дрон пролетит над нами, — написала Джоли.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Во время визита актриса находилась в защитном снаряжении и всего несколько дней проводила на местах, включая пребывание с детьми в бомбоубежищах. Она побывала в Херсоне и Николаеве, встретилась с семьями из прифронтовых районов, где школы и больницы были перенесены в укреплённые подземные убежища. Джоли отметила, что это было тяжело видеть.
Актриса также напомнила о страданиях людей в других горячих точках мира, включая Судан и сектор Газа, подчеркнув необходимость международного внимания к жертвам конфликтов.
Самое читаемое
- 1400 автомобилей сопровождали акмолинские полицейские в неблагоприятных погодных условиях
- Софья Самоделкина завоевала серебро на Гран-при по фигурному катанию в Японии
- "Радости было бы больше, если бы это было золото": Ергалиева о бронзовой медали
- В Таразе произошел взрыв на фосфорном заводе
- Казахстанские юниоры выиграли три медали на домашнем этапе Кубка мира по шорт-треку