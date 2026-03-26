В межрайонном суде по уголовным делам Астаны завершилось дело в отношении анестезиолога, передает BAQ.kz.

Т., обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлёкшем смерть человека по статье 317 части 3 Уголовного Кодекса РК.

Суд выяснил, что 25 июля 2024 года в больницу поступил несовершеннолетний мальчик А. с диагнозом «хронический полипозный полисинусит». Ему была назначена плановая операция. Во время вмешательства 29 июля произошла трагическая ошибка: эндотрахеальная трубка, через которую обеспечивалась вентиляция лёгких, оказалась негерметичной. В результате кровь попала в дыхательные пути ребёнка, что привело к осложнениям и его смерти.

Вину врача подтвердили показания свидетелей и судебно-медицинские экспертизы.

Суд признал Т. виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы, а также запрет на работу в медицинских организациях сроком на три года.

Однако в связи с амнистией, приуроченной к 30-летию Конституции РК, анестезиолог был освобождён от тюремного заключения. Запрет на работу в медицинской сфере — остаётся в силе.