1 июня в Таразе прошёл бой-реванш между казахстанской чемпионкой Ангелиной Лукас и чилийской боксёршой Даниэлой Асенхо. Поединок должен был продлиться десять раундов, но завершился досрочно: Асенхо не вышла на седьмой раунд, передает BAQ.KZ.

Таким образом, Лукас одержала свою 15-ю победу в профессиональной карьере и защитила титул чемпионки мира по версии IBO во втором наилегчайшем весе. Для Асенхо это стало пятым поражением.

Первый бой между спортсменками в октябре 2023 года завершился спорным судейским решением в пользу чилийки. Для Лукас этот реванш был принципиальным.

"Сегодня — по-настоящему исторический день. Я стала первой женщиной в истории Казахстана, которая защитила титул чемпионки мира — и сделала это на родной земле, в любимом Таразе", — написала Ангелина Лукас в своём Instagram.

Спортсменка поблагодарила Министерство обороны, Центральный спортивный клуб армии, спонсоров и всех, кто поддерживал её на этом пути.

"Год и семь месяцев я жила с одной целью — вновь выйти на ринг против неё и победить. Сегодня моя мечта сбылась. Спасибо, Тараз. Спасибо, Казахстан", — добавила она.

Организатором боя стал Тариель Джафаров, а подготовка к поединку велась при участии первых тренеров и целой команды поддержки. Победа Лукас — не только спортивное достижение, но и важный шаг для женского бокса в Казахстане.