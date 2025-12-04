Казахстанская боксерша Ангелина Лукас одержала очередную яркую победу на международной арене, передает BAQ.KZ.

В поединке в Арабских Эмиратах она встретилась со спортсменкой из Танзании Эджин Каянге, имеющей в профессиональном рекорде 12 побед, 8 из которых — нокаутом. Бой завершился убедительным успехом казахстанки.

На своей странице в Instagram Лукас сообщила, что это её 16-я профессиональная победа.

"Я выходила в ринг с одной мыслью — не подвести вас", - отметила она.

Она напомнила, что Президент Касым-Жомарт Токаев объявил бокс национальным видом спорта, и это придаёт ей особую ответственность.

Поединок завершился эффектным нокаутом в четвёртом раунде. Лукас завоевала титул чемпионки мира по версии WBF, подчеркнув, что гордится этим достижением и благодарит свою команду, спонсоров и всех, кто следит за её карьерой.

Боксерша рассказала, что перед боем прошла 20-дневный тяжёлый тренировочный сбор в Каире, но несмотря на нагрузку, сумела восстановиться и выйти в ринг в ОАЭ, где мечтала поднять флаг Казахстана. Она поблагодарила всех, кто ждал новостей и поддерживал её в этот период.

Ангелина завершила своё заявление словами о том, что рассматривает победу как общую для всей страны и теперь устремлена к следующей цели — званию абсолютной чемпионки мира.