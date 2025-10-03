В истории Англиканской церкви произошло знаковое событие - впервые ее духовным главой стала женщина. Новым архиепископом Кентерберийским назначена Сара Маллалли, ранее занимавшая пост епископа Лондона, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

О назначении объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Я приветствую решение и поздравляю достопочтенную даму Сару Маллалли с назначением на должность архиепископа Кентерберийского. Она вошла в историю как первая женщина на этом посту", — говорится в его заявлении.

Архиепископ Кентерберийский возглавляет Церковь Англии и все Англиканское сообщество, объединяющее около 85 миллионов верующих по всему миру. Кафедра архиепископа расположена в Кентербери, в соборе Святого Августина.

Сара Маллалли родилась в 1962 году и более 35 лет проработала в Национальной службе здравоохранения. В 1999 году она стала главной медсестрой Англии - самой молодой женщиной в истории на этой должности. За вклад в медицину в 2005 году ей присвоили титул дамы-командора ордена Британской империи.

Параллельно с медицинской карьерой Маллалли изучала богословие и с начала 2000-х годов посвятила себя церковному служению. Она служила в приходах Лондона, была каноником собора Солсбери, а в 2018 году стала первой женщиной-епископом Лондона. В 2019 году ее назначили деканом Королевских капелл.

Церемония вступления Сары Маллалли в должность архиепископа Кентерберийского состоится в марте 2026 года в Кентерберийском соборе.