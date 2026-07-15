Англия – Аргентина: где смотреть полуфинал чемпионата мира-2026
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В ночь с 15 на 16 июля сборные Англии и Аргентины встретятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США), передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по времени Казахстана. Прямую трансляцию встречи покажет телеканал Qazsport.
Сборная Англии пробилась в полуфинал после непростой победы над Норвегией в дополнительное время – 2:1. Героем встречи стал Джуд Беллингем, оформивший дубль. Полузащитник отличился в компенсированное к первому тайму время и забил победный мяч на 93-й минуте.
Аргентина, в свою очередь, в четвертьфинале также играла дополнительное время, где обыграла Швейцарию со счетом 3:1. Голы в составе действующих чемпионов мира забили Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.
Победитель матча Англия – Аргентина станет вторым финалистом мирового первенства и встретится в решающем матче с победителем другого полуфинала.
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