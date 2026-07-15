Испания обыграла Францию и первой вышла в финал чемпионата мира по футболу
Французы впервые с 2018 года не смогли пробиться в решающий матч мундиаля.
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Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в полуфинале команду Франции со счетом 2:0.
Матч прошел на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Оярсабаль. Во втором тайме преимущество испанцев укрепил Педро Порро, отличившийся на 58-й минуте после передачи Дани Ольмо.
Поражение прервало серию сборной Франции, которая два предыдущих чемпионата мира подряд выходила в финал. Впервые с 2018 года французская команда не смогла пробиться в решающий матч турнира.
Второй финалист чемпионата мира определится по итогам полуфинальной встречи между действующим чемпионом мира Аргентиной и сборной Англии, которая состоится 15 июля.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.
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