Испания обыграла Францию и первой вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в полуфинале команду Франции со счетом 2:0.

Матч прошел на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Оярсабаль. Во втором тайме преимущество испанцев укрепил Педро Порро, отличившийся на 58-й минуте после передачи Дани Ольмо.

Поражение прервало серию сборной Франции, которая два предыдущих чемпионата мира подряд выходила в финал. Впервые с 2018 года французская команда не смогла пробиться в решающий матч турнира.

Второй финалист чемпионата мира определится по итогам полуфинальной встречи между действующим чемпионом мира Аргентиной и сборной Англии, которая состоится 15 июля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финал турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.