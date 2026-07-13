Англия обыграла Норвегию в четвертьфинале ЧМ-2026

Сборная Англии пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Норвегии со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче.

Главным героем встречи стал не звездный дуэт нападающих Гарри Кейна и Эрлинга Холанда, а полузащитник Джуд Беллингем. Именно он оформил дубль и принес англичанам победу.

Норвегия первой открыла счет на 36-й минуте – отличился Андреас Шельдеруп, отправив мяч в верхний угол ворот. Однако уже в добавленное время первого тайма Беллингем сравнял счет после точной передачи Энтони Гордона.

В основное время команды больше не смогли забить, и победитель определился в дополнительное время. На третьей минуте первых 15-минутных отрезков Беллингем оказался первым на добивании после удара Моргана Роджерса и вывел Англию вперед.

Несмотря на активную игру, ни Кейн, ни Холанд не смогли отметиться голами. Более того, гол Норвегии во втором тайме был отменен после просмотра VAR из-за нарушения со стороны Холанда.

В полуфинале сборная Англии сыграет с действующим чемпионом мира — командой Аргентины, которая ранее победила Швейцарию со счетом 3:1. Матч состоится 15 июля в Атланте.